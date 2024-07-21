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İstanbul Havalimanı yine zirvede! Avrupa'nın en yoğunu

AA ahaber.com.tr
Giriş: 21.07.2024 10:53
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İstanbul Havalimanı yine zirvede! Avrupa’nın en yoğunu

İstanbul Havalimanı, 8-14 Temmuz arasındaki verilere göre günde ortalama 1491 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu. İstanbul Havalimanı'nı Paris ve Amsterdam havalimanları takip etti.

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