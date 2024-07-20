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Bakan Mehmet Fatih Kacır'dan Türksat 6A açıklaması: 50° Doğu yörüngesine yerleşti

ahaber.com.tr DHA
Giriş: 20.07.2024 23:28
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Bakan Mehmet Fatih Kacır’dan Türksat 6A açıklaması: 50° Doğu yörüngesine yerleşti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜRKSAT 6A'nın 35 bin 786 kilometrede, test yörüngesi olan 50° Doğu yörüngesine yerleştiğini ve alanını genişletecek görev yükü antenlerinin bugün başarıyla açıldığını açıkladı.

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