Tüketicinin korunmasına ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığı’na sunuldu





"ALDATCI VE YANILTICI REKLAMA 10 KATA KADAR CEZA"

Güler, teklifin doğrudan satış sistemine uymayanlar hakkında caydırıcı nitelikte öngörülebilir, ölçülü cezalar öngördüğünü kaydederek, "Aldatıcı ve yanıltıcı reklamlar ile haksız ticari uygulamalara ilişkin idari yaptırım hükümlerinde yapılacak değişikliklerle, aykırılığın haksız içeriği, ortaya çıkan mağduriyet, elde edilen menfaat ihlali ve ekonomik durumu gibi ağırlaştırıcı unsurları dikkate alarak idari para cezalarını da 10 kata kadar uygulanabilmesini burada teklif ediyoruz. Böylece hem tüketicilerimizin mağduriyetine yol açan hem de piyasada rekabeti bozucu sonuçlar ortaya çıkan reklam ve uygulamalara ilişkin cezalarla caydırıcılığı getirmeye çalışıyoruz. Hem idarenin işlem maliyetini hem de yargının iş yükünü azaltmak amacıyla ticari reklam ve haksız ticari uygulamaları ilişkin cezaları da uzlaşma kapsamına aldık. Ülkemizin ihracata dayalı büyüme stratejisi kapsamında belirlenen hedefler ve yurt dışı menşeli e-ticaret pazar yerlerinin ülkemizde son 1 yıl içindeki güçlenişi ve piyasa hakimiyetini sağlayacak noktada büyümesini de göz önüne alarak yerli elektronik ticaret pazar yerlerinin yurt dışı satışlarının teşvik edilmesi, istihdamın korunması, rekabetçi güçlerinin devam ettirilmesi ve istihdam yaratma potansiyeli ile yüksek teknoloji yatırımlarının arttırılması amacıyla da 6563 sayılı, elektronik ticaret düzenlenmesi hakkında da bir düzenleme yapıyoruz. Elektronik ticaret pazar yerleri üzerinden yurt dışına yapılan satışlar ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından teşvik belgesi almış, yüksek teknolojik yatırımları gerçekleştiren e-ticaret firmalarının teşvik edilmesi amacıyla 2 katına yakın olan lisans ücreti oranının hesaplamasını ve hesaba katılmasını ve bu yönüyle teşvik edilmesini hedefliyoruz" diye konuştu.