PKK’da çözülme sürüyor! MSB duyurdu: Teröristler teslim oldu

Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı terörist teslim oldu.

TERÖRİSTLER HABUR'DA TESLİM OLDU

Terörle mücadele yalnızca operasyonlarla değil ikna çalışmaları ile de devam ediyor. Bu kapsamda çok sayıda terörist teslim oldu. Son olarak Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı terörist, Habur'da Hudut Karakoluna teslim oldu.

Etkin ve kararlı operasyonlarımız neticesinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı terörist, Habur'da Hudut Karakolumuza teslim oldu.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/KmrExOYBj4 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 18, 2024

Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklama yapıldı. Bakanlığın açıklamasında "Etkin ve kararlı operasyonlarımız neticesinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı terörist, Habur'da Hudut Karakolumuza teslim oldu." denildi.