18 Temmuz 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

PKK'da çözülme sürüyor! MSB duyurdu: Teröristler teslim oldu

ahaber.com.tr
Giriş: 18.07.2024 19:01 Güncelleme: 18.07.2024 19:13
ABONE OL
PKK’da çözülme sürüyor! MSB duyurdu: Teröristler teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı teröristin teslim olduğunu duyurdu. Bakanlığın açıklamasında "Etkin ve kararlı operasyonlarımız neticesinde Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK’lı terörist, Habur’da Hudut Karakolumuza teslim oldu." denildi.

Hain terör örgütü PKK ve türevleri ile mücadele sürüyor. Yurtta ve sınır ötesinde devam eden operasyonlarla terörün planları alt üst edilirken teröristlere saklandıkları bölgeler dar ediliyor.

Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı terörist teslim oldu.Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı terörist teslim oldu.

TERÖRİSTLER HABUR'DA TESLİM OLDU

Terörle mücadele yalnızca operasyonlarla değil ikna çalışmaları ile de devam ediyor. Bu kapsamda çok sayıda terörist teslim oldu. Son olarak Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı terörist, Habur'da Hudut Karakoluna teslim oldu.

Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklama yapıldı. Bakanlığın açıklamasında "Etkin ve kararlı operasyonlarımız neticesinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı terörist, Habur'da Hudut Karakolumuza teslim oldu." denildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör