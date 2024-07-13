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Muhalif partilerin belediyelerinden AK Parti'ye geçiş talebi!

ahaber.com.tr
Giriş: 13.07.2024 08:00
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Muhalif partilerin belediyelerinden AK Parti’ye geçiş talebi!

31 Mart yerel seçimlerinin hemen sonrası Cumhur İttifakı dışındaki partilerin yönetiminde bulunan bazı belediyeler, AK Parti'ye geçmek için talep iletmeye devam ediyor.

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