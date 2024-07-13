Bekir Bozdağ 15 Temmuz’da verilen mücadeleyi anlattı: O gece şehit olmayı istedim





- NOBEL ALIRDI: Cumhurbaşkanımızın demokrasiye sahip çıkması bana göre Türk ve dünya demokrasi tarihinin en şerefli ve önemli örneğidir. Bugün Bolivya gibi birçok ülke bunu örnek aldı. Türk milleti ve Cumhurbaşkanımız değil de başkası olsaydı Birleşmiş Milletler'den tutun da AB'ye kadar verilmedik madalya, nişan bırakmazlardı. Nobel Ödülü'nü de alırdı.

- TANKLARIN ÜSTÜNE ÇIKALIM: Oğlumla birlikte dışarı çıktık. İlk dakikalarda, 'Darbeciler peşimizde olabilir' düşüncesiyle sürekli hareket halindeydik. Derken, eski milletvekili arkadaşımız Halil Özyolcu'nun bürosuna gittik. Orada, 'Tankların üstüne çıkalım, halkla beraber bu alçaklara karşı mücadele edelim' dedim. Sonra halk zarar görür düşüncesiyle Meclis'e gittik. Genel Kurul'a geldiğimde TBMM Başkanımız İsmail Kahraman hem oturumu hem de o andaki krizi yönetiyordu. Bazı milletvekili arkadaşlar, gazeteciler, danışmanlar da Genel Kurul salonu içerisindeydi.