Başkan Erdoğan Milli Savunma Üniversitesi Kurmay Subay Mezuniyet Töreni’nde konuştu

Yolumuz da yönümüz de ileriye dönüktür. Askeri sistemimizin aynı kalması tahayyül edilemez. Hiçbir alanda geriye gidişe müsaade etmeyeceğiz. Her zaman daha mükemmelini hedefleyeceğiz.

Savaş tüccarları dışında kimseye faydası olmayan kanı durdurmak için çalışıyoruz. İsrail'in hedef aldığı saldırılar nedeniyle Gazze'nin 4'te 3'ü enkaz yığınına dönüştü. Gazze'de yaşananlar savaş değildir. Gazze'de şahit olduğumuz soykırımdır. Alınlarında asla temizlenmeyecek. Zulme tepkimizi en sert şekilde gösterirken kalıcı barış için de çaba sarf ediyoruz. Çabamız Gazze halkının rahat nefes almasıdır. İsrail hükümeti üzerinde daha fazla baskı kurulması gerektiğini NATO Zirvesi'nde muhataplarımıza çok net biçimde ifade ettik.