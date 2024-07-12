Başkan Erdoğan’ın ABD’de baş döndüren diplomasi trafiği! AB üyelik sürecinden Gazze’ye kadar yoğun diplomasi...

"TÜRKİYE-İTALYA İLİŞKİLERİ GELİŞMEYE DEVAM EDECEK"

Başkan Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile görüşmesinde, iki ülke ilişkilerinin atılacak adımlarla gelişmeye devam edeceğini, bunun için çalışmayı sürdüreceklerini söyledi.

Erdoğan, bölgedeki gerilimlerin barış yoluyla sonlandırılması için Türkiye'nin elinden geleni yaptığını, bunun için bütün ülkelerin çaba sarf etmesi gerektiğini anlattı.

"YUNANİSTAN İLE İYİ KOMŞULUK GAYRETLERİ SÜRECEK"

Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüşmesinde Erdoğan, Türkiye'nin Yunanistan ile iyi komşuluk esasına dayalı, dayanışma ruhunu geliştirme gayretlerine devam ettiğini, bunların artarak süreceğini dile getirdi.

Erdoğan, Ukrayna ve Filistin'deki çatışmaların sona ermesi için müspet çabaların artırılması gerektiğini, tüm bölge ülkelerinin bu coğrafyalarda barışın hakim olması için çalışmasının yararlı olacağını da belirtti.