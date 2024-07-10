CHP'li Erdal Beşikçioğlu'ndan skandal karar! Zumbaya festival var 15 Temmuz'a etkinlik yok
31 Mart seçimlerinde Etimesgut Belediye Başkanı seçilen CHP'li Erdal Beşikçioğlu, 15 Temmuz'un yıl dönümünde belediye tarafından herhangi bir etkinlik yapılmamasına karar verdi. Belediyenin Zumba Festivali ve Satranç Günü organizasyonu gibi etkinlikler düzenleyerek, 15 Temmuz'u anmaması büyük tepki çekti.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine karşı destansı halk mücadelesinin üzerinden 8 yıl geçti. 251 vatandaşımızın şehit edildiği 2 bin 700'ü aşkın insanımızın ise gazi olduğu 15 Temmuz yurdun dört bir yanında çeşitli etkinliklerle anılacakken CHP'li Etimesgut Belediyesi tarafından tepki çekecek bir karar alındı.
ZUMBA İÇİN FESTİVAL VAR 15 TEMMUZ'DA ETKİNLİK YOK
2 Temmuz'da Zumba Festivali ve 20 Temmuz Dünya Satranç Günü dolayısıyla bile ilçede çeşitli etkinler düzenlenmesi kararı alan Etimesgut Belediyesi, şehitlerimizin anılacağı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için etkinlik düzenlememe kararı aldı.
CHP'liler tarafından belediye meclisine sunulan 15 Temmuz önergesi yine CHP'li belediye meclis üyeleri tarafından Valilik ve Kaymakamlığın çeşitli etkinlikler düzenleyeceği gerekçesiyle reddedildi.
Sabah'ın haberine göre CHP'li belediye yönetiminin tepki çeken kararına AK Partili meclis üyeleri ise tepki gösterdi. Red cevabında şu ifadelere yer verildi: "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri" ile ilgili olarak Valilik ve Kaymakamlık tarafından çeşitli etkinlikler düzenleneceğinden Belediyemizce herhangi bir etkinliğin yapılmayacağı Komisyonlarımızın 28/06/2024 tarih ve müşterek 22 sayılı raporu ile uygun görülmüş olup, Raporumuz Yüce Meclisin görüşüne arz olunur."
15 TEMMUZ'UN EN ŞANLI DİRENİŞLERİNDEN BİRİ ETİMESGUT'TA YAŞANMIŞTI
Darbe girişimi sırasında komutayı ele geçiren darbeci generaller, Ankara'nın cadde ve sokaklarında kontrolü sağlamak için Etimesgut'taki Zırhlı Birliklerden mühimmat yüklü zırhlı araçları çıkarma emri vermiş, AK Parti Genel Merkezi ve Jandarma Genel Komutanlığının bulunduğu bölgeye gönderilen iki tank, vatandaşların karşı koyması üzerine birliklerine geri dönmek zorunda kalmıştı. Bu esnada 1 vatandaşımız şehit olmuş, 7 vatandaşımız ise gazi olmuştu. 15 Temmuz'un seyrini değiştiren bu direnişi ve Etimesgut halkının mücadelesini hiçe sayan meclis kararı ise tepkilere yol açtı.
BEDAVA OLAN SPOR KURSLARINI PARALI YAPMIŞTI
Bunların yanında geçtiğimiz ay Eski Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel döneminde yapılan, Halk Eğitim Merkezi ve İl Spor Müdürlüğü ile Etimesgut Belediyesi'nin ortaklaşa yürüttüğü proje kapsamında 8 bin 500 öğrencinin ücretsiz spor eğitimi aldığı spor salonu, belediyenin CHP'li Erdal Beşikçioğlu idaresine geçmesinin ardından aylık 750 Türk lirası aidata bağlanmıştı. Halk Eğitim Merkezi ve İl Spor Müdürlüğü ise Etimesgut Belediyesi'ne halka verilen hizmetin ücretsiz olması gerektiğini bildirerek projeye yönelik tahsis ettiği antrenörleri geri çekmişti.
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