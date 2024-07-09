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Türkiye "Bozkurt" selamı konusunda birleşti! Sözcü Gazetesi yine provokasyona soyundu! Yalan manşetinin perde arkasını ahaber.com.tr ortaya çıkardı

ahaber.com.tr
Giriş: 09.07.2024 13:50 Güncelleme: 09.07.2024 13:58
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Türkiye Bozkurt selamı konusunda birleşti! Sözcü Gazetesi yine provokasyona soyundu! Yalan manşetinin perde arkasını ahaber.com.tr ortaya çıkardı

Türkiye, EURO 2024'te yaptığı "Bozkurt" selamı nedeniyle ceza alan Merih Demiral konusunda birleşirken, Sözcü Gazetesi yine provokasyona imza attı. Seher Kayıhan isimli kişinin binlerce yıldır Türklüğün sembollerinden olan "Bozkurt" selamı nedeniyle 9 yıl önce Başkan Erdoğan'a hakaretten yargılandığı iddia edilirken, gerçek çok geçmeden ortaya çıktı. Kayıhan'ın Erdoğan'a "Allah belanı versin" şeklinde sözlü hakarette bulunduğu ve söz konusu davanın içeriğinde bozkurt işaretiyle ilgili herhangi bir detay olmadığı öğrenildi.

Türkiye, EURO 2024 çeyrek finalinde Hollanda'ya elenirken; turnuvanın önüne Merih Demiral'ın Avusturya maçında yaptığı "Bozkurt" selamı geçti. Binlerce yıldır Türklüğün sembollerinden olan Bozkurt selamı nedeniyle UEFA, skandal bir kararla Demiral'a için 2 maç ceza vermişti.

Siyasi olan bu kararın ardından Başkan Erdoğan başta olmak üzere taraflı, tarafsız herkes duruma tepki göstermiş ve Demiral'a sahip çıkarak UEFA'nın yanlışını vurgulamıştı. UEFA'nın yanlı tutumu sonrası Başkan Erdoğan da Azerbaycan'daki programını iptal ederek Milli Takım'a destek için Almanya'ya gitmiş ve Türkiye-Hollanda çeyrek final müsabakasını yerinde takip etmişti.

Sözcü'nün 8 Temmuz 2024'teki manşetiSözcü'nün 8 Temmuz 2024'teki manşeti

Türkiye'nin birleştiği bu konuda Sözcü Gazetesi yine provokasyona soyundu. 8 Temmuz 2024 Pazartesi günü gazete manşetinden verilen haberle Seher Kayıhan isimli kişinin 9 yıl önce Başkan Erdoğan'ın konvoyuna "Bozkurt" işareti yaptığı için hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla dava açıldığı iddia edildi. "Neydi Günahım!" başlığı ile manşetten verilen haberde Başkan Erdoğan'ın Merih Demiral'ın hareketini savunmasına rağmen o dönem Kayıhan'ın "Bozkurt" selamı verdiği için yargılandığı belirtildi.

AHABER.COM.TR DAVA DETAYLARINA ULAŞTI
Ancak olayla ilgili ahaber.com.tr detaylara ulaştı. 28 Mayıs 2015'te Başkan Erdoğan'ın Uşak ziyareti sırasında yaşanan olayda Seher Kayıhan isimli şahsın Başkan Erdoğan'a hitabet "Allah belanı versin" şeklinde sözlü hakarette bulunduğu ve bu durumun güvenlik görevlileri tarafından tutanak altına alındığı öğrenildi.

Söz konusu tutanak sonrası Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2015/5484 soruşturma numarası ile olayla ilgili inceleme başlatıldığı ve inceleme kapsamında Uşak 2. Asliye Ceza Mahkemesine kamu davası açıldığı belgelerle tespit edildi.

Dava sırasında Kayıhan'ın savunmasında, Türklüğün sembolü olan bozkurt işaretiyle Başkan Erdoğan'ı selamladığı, ironi olsun diye de "Uşak'a daha sık gelin, Belediye Başkanımız da iyi çalışıyor" şeklinde konuştuğunu "Allah belanı versin" diye bir söylemi olmadığını belirtti.

Yargılama sonucu sanık tarafından işlendiği iddia edilen suçun sabit olmadığı gerekçesiyle Seher Kayıhan hakkında beraat kararı verildiği öğrenildi.

Yapılan istinaf başvurusu sonucu da İzmir BAM 2.Ceza Dairesinin 19.01.2017 tarihli ilamı ile istinaf başvurusu esastan reddedilerek hüküm kesinleşti.

Gerek iddia gerekse yargılama aşamasının hiçbir anında "Bozkurt" işareti yapması ile ilgili bir durum ne dava konusu ne de soruşturma konusu olarak mahkeme kayıtlarında yer almadı.

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