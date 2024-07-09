Türkiye "Bozkurt" selamı konusunda birleşti! Sözcü Gazetesi yine provokasyona soyundu! Yalan manşetinin perde arkasını ahaber.com.tr ortaya çıkardı

Söz konusu tutanak sonrası Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2015/5484 soruşturma numarası ile olayla ilgili inceleme başlatıldığı ve inceleme kapsamında Uşak 2. Asliye Ceza Mahkemesine kamu davası açıldığı belgelerle tespit edildi.

Dava sırasında Kayıhan'ın savunmasında, Türklüğün sembolü olan bozkurt işaretiyle Başkan Erdoğan'ı selamladığı, ironi olsun diye de "Uşak'a daha sık gelin, Belediye Başkanımız da iyi çalışıyor" şeklinde konuştuğunu "Allah belanı versin" diye bir söylemi olmadığını belirtti.

Yargılama sonucu sanık tarafından işlendiği iddia edilen suçun sabit olmadığı gerekçesiyle Seher Kayıhan hakkında beraat kararı verildiği öğrenildi.

Yapılan istinaf başvurusu sonucu da İzmir BAM 2.Ceza Dairesinin 19.01.2017 tarihli ilamı ile istinaf başvurusu esastan reddedilerek hüküm kesinleşti.

Gerek iddia gerekse yargılama aşamasının hiçbir anında "Bozkurt" işareti yapması ile ilgili bir durum ne dava konusu ne de soruşturma konusu olarak mahkeme kayıtlarında yer almadı.