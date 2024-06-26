Son dakika | MİT'ten Suriye'de nokta operasyon
Son dakika haberi... MİT, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Cezire sorumlusu Ali Dinçer'i, Suriye'nin Kamışlı bölgesinde nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.
Son dakika haberi... MİT, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Cezire sorumlusu Ali Dinçer'i, Suriye'nin Kamışlı bölgesinde nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.
MİT'TEN INTERPOL'UN ARADIĞI PKK'LIYA OPERASYON
Milli İstihbarat Teşkilatı, Interpol tarafından "Kırmızı Bülten" ile aranan terör örgütü PKK'nın önemli isimlerinden birine sınır ötesinde operasyon düzenledi.
PKK/HPG Komuta Konseyi Üyesi ve PKK/YPG Cezire Bölge Sorumlusu Orhan Bingöl kod Ali DİNÇER, Suriye Kamışlı'da gerçekleştirilen nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.
PKK'ya 1991'de katılan terörist Ali DİNÇER, örgütün düzenlediği birçok eylemde bizzat yer aldı. Örgütün gerçekleştirdiği kanlı eylemlerde yer alan DİNÇER, MİT tarafından uzun süredir takip altındaydı.
DAĞLICA ŞEHİTLERİNİN KANI YERDE KALMADI
Orhan Bingöl kod Ali DİNÇER, PKK tarafından düzenlenen eylemlerin sadece planlayıcısı değildi. Birçok eylemde bizzat yer de aldı.
DİNÇER, 1997'de sorumluluğundaki 20-30 kişilik örgüt mensubuyla birlikte Elazığ/Karakoçan-Demirtaş köyünü basarak köylülerin mallarına el koydu
13 Kasım 1997'de Bingöl/Yayladere bölgesinde Jandarma Er İhsan BAHÇIVAN'ın şehit düştüğü, 5 askerin yaralandığı saldırı ile 30 Eylül 1997'de elektrik idaresine bağlı 4 kişilik ekibe gerçekleştirilen ve Hadin KORKULU'nun şehit olduğu eylemin talimatını verdi.
20 Temmuz 1999'da Bingöl'de polis memurları Ahmet BİRKAÇ ve Mustafa YÜKSEL'in şehit edildiği saldırının hem faili hem de planlayıcısıydı. Ayrıca yine Bingöl'de 28 Eylül 2003'te uzman çavuş Alper ÖCAY ve 15 Mayıs 2004'te sivil Hıdır ŞAHİN'in şehit edildiği saldırıların da faillerindendi.
Bingöl/Yayladere bölgesinde 29 Mayıs 2003'te 10 askerin, 07 Haziran 2004'te ise 4 askerin yaralandığı saldırıları planladı ve saldırılarda bizzat yer aldı.
Orhan Bingöl kod Ali DİNÇER, 2007'de Dağlıca'daki Komando Taburuna yönelik düzenlenen 12 askerin şehit düştüğü, 16 askerin yaralandığı saldırıya ve 2008'de Aktütün Jandarma Karakolu'na yapılan eylemlere bizzat sorumlu olarak katıldı.
07 Ağustos 2015'te Çukurca'da askeri konvoy güzergahının mayınlanması, 10 Ağustos 2015'te Üzümlü Sınır Kapısı'nda görevli 10 gümrük memurunun kaçırılması, 19 Ekim 2015'te Çukurca Kaymakamlığı ve İlçe Jandarma Komutanlığı'na yönelik gerçekleştirilen roketli saldırı başta olmak üzere 2015'te Çukurca çevresinde gerçekleştirilen tüm eylemlerin talimatını verdi.
ORHAN BİNGÖL KOD ALİ DİNÇER KİMDİR?
Ali DİNÇER, 1991-1992'de Bingöl kırsalından örgütsel faaliyetlere başladı. 1992-1999 arasında Erzurum-Tunceli kırsalında bölük sorumlusu oldu. Orhan Bingöl kod Ali DİNÇER, bu yıllar içerisinde Lübnan/Bekaa Vadisi'nde Abdullah ÖCALAN'dan bizzat eğitim aldı.
2000'de Irak/Kandil alanında Dolakoge bölgesinde PKK Merkez Akademisi'nde eğitim aldı. Daha sonra Türkiye kırsalına dönerek 2001-2004 arasında Erzurum Eyaleti/Yayladere Sorumlusu olarak faaliyet gösterdi.
2005-2009 arasında Irak Hakurk Lolan kampındaki sözde meşru savunma konseyine gönderildi. Akabinde Hakkari Şemdinli Çukurca kırsalında Zagros Eyaleti yönetimine getirildi.
2007'de Dağlıca ve Aktütün eylemlerini gerçekleştirmesinin akabinde PKK üst yönetiminden Abbas Kod Duran KALKAN'ın yardımcısı olarak faaliyetlerini sürdürmeye başladı. 2009'da düzenlenen PKK'nın 5. Konferansı'nda PKK/HPG Askeri Konseyi'ne kabul edildi.
2011-2012 yıllarından Irak Gare Haki Karaer İdeoloji Akademisi'nde "komutanlaşma" eğitimi vermeye başladı. Ayrıca Kandil alanında eğitim karargahı sorumlusu olarak da faaliyet yürüttü.
2013 yılı itibarıyla Gare'de tabur sorumlusu oldu. Aynı yıl Interpol tarafından hakkında "Kırmızı Bülten" ile arama kararı çıkarıldı. 2014-2015 yıllarında Zap Eyalet Sorumlusu olarak faaliyet yürüten Ali DİNÇER, 2016-2018 yıllarında Gare Saha Sorumlusu oldu. Bu süre zarfında PKK'nın tüm askeri faaliyetlerinin kararının verildiği 12 teröristten oluşan PKK/HPG Komuta Konseyi'ne girdi.
2019 yılında Apollo Akademiler Sorumlusu olarak faaliyet yürüttü. Aynı yıl Suriye'ye geçiş yaparak PKK/YPG Savunma Sanayi Yürütmesine girdi. 2021 yılında PKK/YPG Kurumlar Komutanlığı Genel Sorumlusu olarak faaliyet yürütmeye başladı.
2022 yılından itibaren Cezire Bölge Sorumlusu olan Orhan Bingöl kod Ali DİNÇER son olarak PKK/HPG Komuta Konseyi Üyesi olarak faaliyet yürütüyordu.
Ali DİNÇER, İçişleri Bakanlığı Terörden Arananlar Listesi'nde Kırmızı kategoride yer alıyordu.
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