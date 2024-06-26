Son dakika | MİT’ten Suriye’de nokta operasyon

2013 yılı itibarıyla Gare'de tabur sorumlusu oldu. Aynı yıl Interpol tarafından hakkında "Kırmızı Bülten" ile arama kararı çıkarıldı. 2014-2015 yıllarında Zap Eyalet Sorumlusu olarak faaliyet yürüten Ali DİNÇER, 2016-2018 yıllarında Gare Saha Sorumlusu oldu. Bu süre zarfında PKK'nın tüm askeri faaliyetlerinin kararının verildiği 12 teröristten oluşan PKK/HPG Komuta Konseyi'ne girdi.

2019 yılında Apollo Akademiler Sorumlusu olarak faaliyet yürüttü. Aynı yıl Suriye'ye geçiş yaparak PKK/YPG Savunma Sanayi Yürütmesine girdi. 2021 yılında PKK/YPG Kurumlar Komutanlığı Genel Sorumlusu olarak faaliyet yürütmeye başladı.

2022 yılından itibaren Cezire Bölge Sorumlusu olan Orhan Bingöl kod Ali DİNÇER son olarak PKK/HPG Komuta Konseyi Üyesi olarak faaliyet yürütüyordu.

Ali DİNÇER, İçişleri Bakanlığı Terörden Arananlar Listesi'nde Kırmızı kategoride yer alıyordu.