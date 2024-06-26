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Başkan Erdoğan Numan Kurtulmuş ile bir araya geldi

DHA ahaber.com.tr
Giriş: 26.06.2024 18:53 Güncelleme: 26.06.2024 18:57
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Başkan Erdoğan Numan Kurtulmuş ile bir araya geldi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nın ardından Numan Kurtulmuş ile bir araya geldi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nın ardından Numan Kurtulmuş ile bir araya geldi.






Kurtulmuş, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Muhterem Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı Gazi Meclis'imizde ağırlamaktan büyük memnuniyet duydum. Zat-ı devletlerine nazik ziyaretleri dolayısıyla şükranlarımı sunuyorum" ifadelerine yer verdi.

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