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Bakan Fidan'dan kritik temas! Mısırlı mevkidaşı Samih Şükri ile görüştü | Gazze masaya yatırıldı

AA ahaber.com.tr
Giriş: 26.06.2024 18:17 Güncelleme: 26.06.2024 18:46
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Bakan Fidan’dan kritik temas! Mısırlı mevkidaşı Samih Şükri ile görüştü | Gazze masaya yatırıldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri ile telefonda görüştü. Görüşmede, Gazze’deki savaşın bölgesel düzeye yayılma riskine dikkat çekildi. Savaşın bir an önce durması ve kalıcı ateşkes ilan edilmesi gerektiğine değinildi. İnsani yardımının kesintisiz biçimde Gazze’ye ulaşmasının önemi vurgulandı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri ile telefonda görüştü.

Görüşmede, Gazze'deki savaşın bölgesel düzeye yayılma riskine dikkat çekildi. Savaşın bir an önce durması ve kalıcı ateşkes ilan edilmesi gerektiğine değinildi.

İnsani yardımının kesintisiz biçimde Gazze'ye ulaşmasının önemi vurgulandı.

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