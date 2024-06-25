Başkan Erdoğan Polis Akademisi Mezuniyet Töreni'nde konuştu
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Polis Akademisi Mezuniyet Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Polis Akademisi Mezuniyet Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarında yer alan satır başları:
2 yıllık yoğun eğitim süreçlerini başarıyla tamamlayan mezuniyet sevincini yaşayan 2 bin 366 polisimizi yürekten tebrik ediyorum. Dereceye giren öğrencilerimizi ayrıca tebrik ediyorum. Bugün 15 farklı ülkeden 94 misafir öğrencimizi mezun etmenin heyecanını yaşıyoruz. Bu kardeşlerimiz ülkelerine döndüklerinde aldıkları üst düzey eğitimle kendi vatandaşlarına hizmet edeceklerdir. Yurt dışı ziyaretlerimizde Türkiye mezunlarının hayatın farklı alanlarında da farklı konumlara geldiğini görüyoruz. Türkiye gibi bir ülkeyi ırkçı lümpen faşizminin sığ sularına hapsetmeye kimsenin gücü yetmez. Ülkemizin gönül elçileri kadrosuna katılan mezunlarımızın gayretleriyle inşallah hedeflerimize ulaşacağız.
"HUKUKUN DIŞINA ÇIKILARAK DEVLETE HİZMET EDİLMEZ"
Ekonomimize zarar verilmesine izin vermeyeceğiz. Emniyet teşkilatımızın 2 bin 366 yeni neferle milletimize karşı sorumluluklarını daha etkin şekilde yerine getirecektir. Vebalı ağır olduğu kadar mesuliyeti yüksek mesleği icra ederken hukuka ve kanuna harfiyen uyacağınıza inanıyorum. Hukukun dışına çıkılarak devlete hizmet edilmez. Kanunun arkasında dolanarak, toplumda düzen sağlanmaz. Ülkemiz geçmişte kendini hukukun üstünde gören bürokratik vesayetten çok çekmiştir. Ne güvenlik sağlanmış, ne de terörle mücadelede arzu edilen neticeye ulaşılabilmiştir. Biz bu dönemi Türkiye'nin kayıp yılları olarak değerlendiriyoruz. Çalışma prensibimiz açıktır. Vatandaşın canına, malına, namusuna, özgürlüklerine ve güvenliğine kast eden alçaklara karşı asla müsamahakar davranmayacaksınız.
"ELİ KANLI CANİLERE NEFES ALDIRMIYORUZ"
Suç işleyen kişi kim olursa olsun yargıya teslim ederek, hak ettiği cezayı almasını sağlayacaksınız. Kolluk kuvvetinin halka yaklaşımı devletin milletiyle bağını ortaya koyan bir ayna gibidir. Güvenlik ve özgürlük arasındaki dengeyi koruyoruz. Demokrasiden ödün vermiyoruz. Emperyalistlerin uşaklığını yapan teröristlerin kabusu oluyorsunuz. Sizler, insanımızı ne kadar korursanız unutmayın devletimiz de o derece güçlenecektir. Türk polisine yakışır şekilde sorumluluklarınızı yerine getireceğinizden şüphe duymuyorum. Türkiye gerek stratejik konumu gerekse iddiaları itibariyle tehditlerle yüzleşen bir ülkedir. Eli kanlı canilere nefes aldırmıyoruz.
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