Başkan Erdoğan Polis Akademisi Mezuniyet Töreni’nde konuştu





"HUKUKUN DIŞINA ÇIKILARAK DEVLETE HİZMET EDİLMEZ"



Ekonomimize zarar verilmesine izin vermeyeceğiz. Emniyet teşkilatımızın 2 bin 366 yeni neferle milletimize karşı sorumluluklarını daha etkin şekilde yerine getirecektir. Vebalı ağır olduğu kadar mesuliyeti yüksek mesleği icra ederken hukuka ve kanuna harfiyen uyacağınıza inanıyorum. Hukukun dışına çıkılarak devlete hizmet edilmez. Kanunun arkasında dolanarak, toplumda düzen sağlanmaz. Ülkemiz geçmişte kendini hukukun üstünde gören bürokratik vesayetten çok çekmiştir. Ne güvenlik sağlanmış, ne de terörle mücadelede arzu edilen neticeye ulaşılabilmiştir. Biz bu dönemi Türkiye'nin kayıp yılları olarak değerlendiriyoruz. Çalışma prensibimiz açıktır. Vatandaşın canına, malına, namusuna, özgürlüklerine ve güvenliğine kast eden alçaklara karşı asla müsamahakar davranmayacaksınız.