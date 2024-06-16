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Kurban Bayramı'nda Müzeler ve Ören Yerleri Açık Mı? Bayramda gezilip görülecek yerler hangileri?

Giriş: 16.06.2024 09:55 Güncelleme: 16.06.2024 09:55
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Kurban Bayramı’nda Müzeler ve Ören Yerleri Açık Mı? Bayramda gezilip görülecek yerler hangileri?

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte, pek çok kişi ailesi ve sevdikleri ile güzel keyifli vakit geçirmek için sabırsızlanıyor. 9 günlük Resmi Tatili fırsata çevirmek isteyenler ise şimdiden bayramda açık olan Müzeler, ören yerleri, saraylar, hamamları araştırmaya başladı. İşte detaylar…

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte, pek çok kişi müze ve ören yerlerinin bayramda açık olup olmadığını merak etmeye başladı. 9 günlük resmi tatil boyunca ailenizle ve sevdiklerinizle keyifli vakit geçirmek için planlar yapanlar şimdiden araştırma yapmaya başladı. İşte merak edilen sorunun cevabı…

BAYRAMDA MÜZELER AÇIK MI?

Tatil günlerinde, müzeler ve bağlı birimleri ziyarete açık bulundurulur. Bu durumda yeteri kadar personele fazla mesai yaptırılır. Dini bayramların ilk günü, müzeler öğleye kadar ziyarete kapalı tutulur.

MÜZELER HANGİ GÜNLER AÇIK?

İstanbul Topkapı Sarayı Müzesi, İstanbul Galata Mevlevihanesi Müzesi, İstanbul İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi ve İstanbul Yıldız Sarayı Müzesi ile bağlı birimleri Salı günü; Hisarlar Müzesi ile bağlı birimleri, İstanbul Kariye Müzesi, İstanbul Fethiye Müzesi Çarşamba günü ziyarete kapalıdır.

Bu müzeler dışında Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı tüm müzeler ise Pazartesi günleri hariç her gün ziyarete açıktır. Ayrıca, müze ve örenyerleri dini bayramların birinci günü saat 13.00'a kadar kapalıdır.

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