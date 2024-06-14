15 Haziran Cumartesi günü Resmi Tatil mi? Arefe günü bayram tatiline dahil mi?
Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte, arefe günüyle ilgili merak edilenler de artıyor. Bu sene 15 Haziran Cumartesi günü idrak edilecek olan arefe günü, resmi tatil ilan edilen 9 günlük bayram tatiline dahil mi, değil mi? seklinde sorgulanıyor. İşte ayrıntılar…
Dini bayramlardan önceki gün olan Arefe gününün resmi tatil olup olmadığı internette hızla araştırılmaya başladı. 2024 Kurban Bayramı arefesi 15 Haziran 2024 Cumartesi gününe denk geliyor. Bilindiği üzere bu Kurban Bayramı'nda Ramazan Bayram'ında olduğu gibi idari izinler dahilinde 9 günlük tatil ilan edildi. Peki bu 9 günlük tatile Arefe günü de dahil mi? İşte merak edilen sorunun cevabı…
AREFE GÜNÜ RESMİ TATİL Mİ?
Arefe günü bu yıl hafta sonuna(15 Haziran Cumartesi) denk geldiği için ekstra tatil sayılmayacak. Bayram tatili kapsamında arefe günü yarım gün tatil kabul edilmektedir.
Özel sektör çalışanları çalıştığı takdirde yarım gün mesai ücreti alıyor.
KURBAN BAYRAMI 2024 NE ZAMAN?
16 Haziran PAZAR: KURBAN BAYRAMI (1.Gün)
17 Haziran PAZARTESİ: KURBAN BAYRAMI (2.Gün)
18 Haziran SALI: KURBAN BAYRAMI (3.Gün)
19 Haziran ÇARŞAMBA: KURBAN BAYRAMI (4.Gün)
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