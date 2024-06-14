15 Haziran Cumartesi günü Resmi Tatil mi? Arefe günü bayram tatiline dahil mi?

Dini bayramlardan önceki gün olan Arefe gününün resmi tatil olup olmadığı internette hızla araştırılmaya başladı. 2024 Kurban Bayramı arefesi 15 Haziran 2024 Cumartesi gününe denk geliyor. Bilindiği üzere bu Kurban Bayramı'nda Ramazan Bayram'ında olduğu gibi idari izinler dahilinde 9 günlük tatil ilan edildi. Peki bu 9 günlük tatile Arefe günü de dahil mi? İşte merak edilen sorunun cevabı…