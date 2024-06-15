Bakanlık duyurdu! 357 kg uyuşturucu madde ele geçirildi

EDİRNE'DE 226 KİLOGRAM ESRAR YAKALANDI

Ticaret Bakanlığı Edirne, İstanbul ve İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü Ekipleri Kapıkule Gümrük Kapısı'nda müşterek bir operasyona imza attı.

Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıkule Gümrük Kapısı'na gelen bir tır şüpheli görülerek Gümrük Muhafaza Narkotik Birimlerince yakın takibe alındı.

Gümrük Muhafaza ekiplerinin ilk kontrollerinin ardından x-ray taraması yapılan araçta şüpheli bir yoğunluk tespit edildi. Aracın çekici ve dorsesinde, gerçekleştirilen detaylı arama sonucunda, tırın dorsesinde taşınan yasal yükün içerisine gizlenmiş alüminyum folyo paketlerinde yaklaşık 226 kilogram esrar ele geçirildi.