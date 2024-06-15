Bakanlık duyurdu! 357 kg uyuşturucu madde ele geçirildi
Son dakika haberine göre Ticaret Bakanlığı'nın Esendere, Kapıkule ve Dilucu Gümrük Kapıları'nda gerçekleştirdiği operasyonlarda farklı türlerde toplam 357 kg uyuşturucu madde ele geçirildi.
Ticaret Bakanlığı Esendere Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince şüpheli görülen bir tır Türkiye'ye giriş yapmak üzereyken takibe alındı. Türkiye üzerinden transit kuru üzüm yükü taşıyan tırda ilk kontroller gerçekleştirildi. Ekipler tarafından x-ray taramasına sevk edilen araç üzerinde yapılan tarama işlemi sonrası şüpheli bazı görüntüler tespit edildi. Bunun üzerine, Gümrük Muhafaza ekiplerince narkotik dedektör köpekler ile birlikte detaylı arama yapıldı.
Gümrük Muhafaza ekiplerinin hassasiyetle yürüttükleri aramada, kuru üzüm ambalajlarının kartonları içerisine profesyonelce gizlenmiş uyuşturucu madde paketleri tespit edildi. Üzüm kutularının tamamı kontrol edildiğinde, mukavvalar içerisine gizlenmiş toplam 58 kilogram afyon sakızı cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.
EDİRNE'DE 226 KİLOGRAM ESRAR YAKALANDI
Ticaret Bakanlığı Edirne, İstanbul ve İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü Ekipleri Kapıkule Gümrük Kapısı'nda müşterek bir operasyona imza attı.
Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıkule Gümrük Kapısı'na gelen bir tır şüpheli görülerek Gümrük Muhafaza Narkotik Birimlerince yakın takibe alındı.
Gümrük Muhafaza ekiplerinin ilk kontrollerinin ardından x-ray taraması yapılan araçta şüpheli bir yoğunluk tespit edildi. Aracın çekici ve dorsesinde, gerçekleştirilen detaylı arama sonucunda, tırın dorsesinde taşınan yasal yükün içerisine gizlenmiş alüminyum folyo paketlerinde yaklaşık 226 kilogram esrar ele geçirildi.
DİLUCU GÜMRÜK KAPISI'NDA 'KEÇİ KILI' YÜKLÜ TIRA OPERASYON
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerinin son operasyonu ise Dilucu Gümrük Kapısı'na gelen "keçi kılı" yüklü bir tıra yönelik gerçekleştirildi.
Öncelikle araç riskli görülerek araç x-ray taramasına sevk edildi. Uzman x-ray operatörlerinin tırda şüpheli yoğunluk tespit etmesinin üzerine, Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından detaylı arama yapıldı.
Keçi kılı cinsi yüke narkotik dedektör köpeklerinin de tepki vermesinin ardından eşyadan numuneler alındı ve teste tabi tutuldu. Yapılan test sonucunda, keçi kılıyla harmanlanmış 73 kilogram metamfetamin cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerinin başarılı operasyonları sonucunda, farklı türlerde 357 kilogram uyuşturucu madde yakalanırken olaylarla ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları nezdinde soruşturma başlatıldı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bayramda ve Arefe günü Marketler Açık Mı? BİM, A101, ŞOK Çalışma Saatleri 2024
- Kurban Bayramı Mesajları 2024: 🐄🐑Resimli, dualı, hadisli, kısa, uzun, anlamlı Bayram Tebrik Sözleri! Instagram, Facebook...
- Yarın Babalar Günü mü, ne zaman? Babalar Günü ilk kez hangi tarihte kutlandı? Babalar Günü tarihçesi...
- 1991 1994 1998 2008 SGK girişine erken emeklilik tablosu geldi! Erkek-Kadın prim gün yaş hesabı...
- Okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili hangi tarihte bitecek? 2024-2025 eğitim öğretim yılı başlangıç tarihi...
- 20-21 Haziran resmi tatil mi? Kurban Bayramı tatili kaç gün sürecek? Resmi ve özel sektör Perşembe, Cuma günleri çalışacak mı?
- Galatasaray’da taş çatlatacak transfer! Fitili ateşledi: O isimle taraftar coşacak
- BAYRAMDA ÜCRETSİZ OTOYOL VE KÖPRÜLER 2024 | Arefe ve Kurban Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz mi? 15 Temmuz, FSM, Avrasya Tüneli..
- Arefe günü ulaşım bedava mı? Arefe-Kurban Bayramı toplu taşıma tarifesi | 15-19 Haziran'da Metro, İETT, Metrobüs, Marmaray, Vapur ücretsiz mi?
- İl İl Kurban Bayramı Namaz Saatleri 2024 | DİYANET 16 Haziran Pazar bayram namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa...
- Teşrik tekbiri nedir, ne zaman başlar? Diyanet'e göre Kurban Bayramı'nda teşrik tekbiri kaç defa getirilir? Teşrik tekbiri Arapça-Türkçe
- Arefe Günü Mesajları 2024: Resimli, hadisli, uzun, kısa, kalplere dokunan eşe, dosta, aileye Arefe Günü sözleri... Instagram, Facebook, WhatsApp...