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467 bin 78 araç ve sürücüye işlem uygulandı

İslim Esma Çobanoğlu ahaber.com.tr
Giriş: 15.06.2024 08:17 Güncelleme: 15.06.2024 08:39
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467 bin 78 araç ve sürücüye işlem uygulandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6-14 Haziran'da 2 milyon 675 bin 510 aracın denetlendiğini, 467 bin 78 araç ve sürücüye işlem uygulandığını açıkladı. Yerlikaya, "Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil" mesajıyla sürücüleri uyardı.

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