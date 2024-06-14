Yusuf Kavaklı kimdir? Yusuf Kavaklı Hoca hastalığı neydi, kanser mi, kaç yaşındaydı, neden öldü?
Aylar önce katıldığı programda ağır bir ilaç kullandığından dolayı saçlarının döküldüğünü açıklayan ve kanser tedavisi gördüğü bilinen ilahiyatçı Yusuf Kavaklı’nın hayatını kaybettiği öğrenildi. Sevenleri ise Yusuf Kavaklı kimdir, neden öldü? Sorusunu araştırmaya başladı. İşte detaylar…
Emekli Müftü Yardımcısı Yusuf Kavaklı vefat etti. Kansere yakalandığı öğrenilen Yusuf Kavaklı'nın bir süredir hastanede tedavi altında olduğu biliniyordu. Tedavisine yoğun bakımda devam edilen Kavaklı ile ilgili kötü haber ise bugün geldi. Peki Yusuf Kavaklı kimdir? İşte detaylar…
Yusuf Kavaklı Hayatını Kaybetti!
Ünlü ilahiyatçı Yusuf Kavaklı, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Dün yoğun bakıma alınan Kavaklı'nın vefat haberi, sevenlerini derinden üzdü.
Kavaklı'nın cenaze namazı, cumartesi günü öğle namazına müteakip Fatih Camii'nde kılınacak.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI
Başkan Erdoğan İlahiyatçı Yusuf Kavaklı'nın vefat haberinin ardından taziye mesajı yayınladı. Başkan Erdoğan, "Vefatını üzüntüyle öğrendiğim ilahiyatçı Yusuf Kavaklı hocamıza Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun." ifadelerini kullandı.
Nur Viral, Göz Yaşlarıyla Duyurdu!
Kavaklı'nın vefatını, sunucu Nur Viral canlı yayında gözyaşlarıyla duyurdu. Viral, "Kendisi için çok zor bir yayın" olduğunu belirterek, Yusuf Hoca'ya Allah'tan rahmet diledi.
Yusuf Kavaklı'nın sevenleri ve izleyicilerden dua isteyen Viral, şunları söyledi:
"Bugün benim için çok zor bir yayın olacak. Yayıncılıkta böyle bir şey vardır aslında sevdiğin birini kaybettiğinde onun anonsunu, duyurusunu yapmak, bu duyguyla yayını sürdürmek çok zor bir durumdur. Bugün gerçekten herkesten çok özür diliyorum. Sevenleri olarak çok üzgünüz, Yusuf Kavaklı Hocamızı kaybettik. Ailesine, sevenlerine sabır diliyorum ve gerçekten hepinizden bugün dua istiyorum. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinde olsun. En çok sevdiği günde vefat etti, onun için cuma günleri çok özeldi. Hep derdi ki bugünü dolu dolu yaşamalıyız. Hep beraber onun için dua edelim gerçekten. Özür dilerim böyle açmak istemedim yayını ama tutamadım kendimi. Stüdyoya geldiğimden beri her yerde onun hayali var. Bizimle atışmaları, dinlediği ilahilere eşlik etmesi… Ölüm ani dünya fani. Hepimizin en sevdikleri bir gün göçüp gidiyor. Bilmemiz gereken tek şey sevdiklerimizin değerini bilip sıkı sıkı sarılmak…"
YUSUF KAVAKLI KİMDİR?
Yusuf Kavaklı, 1946 senesinde Sivas'ta dünyaya geldi.
İlkokulu doğduğu köyde okuyan Kavaklı, 1970 senesinde İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden, 1974 senesinde de İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'nden mezun oldu.
Çalışmaya ilk kez 24 Ağustos 1966 tarihinde Bayrampaşa Kartaltepe Çift Şerefeli Cami'de İmam-Hatip olarak başladı. 1982 senesinde Diyanet İşleri Başkanlığı'nca Belçika'ya din eğitmeni olarak gönderildi.
1987 senesinde Türkiye'ye geri dönen Kavaklı, bir süre Silivri Merkez Vaizi olarak çalıştıktan sonra Küçükçekmece'ye kurucu müftü olarak tayin edildi ve bu görevini 14 sene sürdürdü.
2004 senesinde İstanbul İl Müftü Yardımcılığına getirildi, 2011 senesinde emekli oldu. Muhtelif televizyon programlarına katılıp dini soruları cevaplandırdı.
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