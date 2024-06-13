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Son dakika | Başkan Erdoğan İspanya'da resmi törenle karşılandı

ahaber.com.tr
Giriş: 13.06.2024 13:54 Güncelleme: 13.06.2024 14:09
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Son dakika | Başkan Erdoğan İspanya’da resmi törenle karşılandı

Son dakika haberi... Başkan Erdoğan önemli temaslarda bulunmak üzere gittiği İspanya'da Başbakan Sanchez tarafından resmi törenle karşılandı.

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