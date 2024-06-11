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Dışişleri Bakanı Fidan'dan Rusya'da BRICS temasları: Etiyopyalı ve Belaruslu mevkidaşlarıyla görüştü

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.06.2024 Güncelleme Tarihi: 11.06.2024
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Dışişleri Bakanı Fidan’dan Rusya’da BRICS temasları: Etiyopyalı ve Belaruslu mevkidaşlarıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında düzenlenen BRICS+ oturumu için bulunduğu Rusya'nın Nijniy Novgorod kentinde önemli görüşmelerde bulundu. Bakan Fidan, Etiyopya Dışişleri Bakanı Taye Atske Selassie ve Belarus Dışişleri Bakanı Sergey Aleynik ile ayrı ayrı görüştü.

Rusya'nın Nijniy Novgorod kentinde BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında düzenlenen BRICS+ oturumu için yer alan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Etiyopya ve Belaruslu mevkidaşlarıyla görüştü.

Bakanlık, X sosyal medya platformundan, Fidan'ın görüşmelerine ilişkin paylaşım yaptı.

Paylaşımda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, BRICS+ kapsamında Etiyopyalı mevkidaşı Selassie ve Belaruslu mevkidaşı Aleynik ile bir araya geldiği bildirildi.

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