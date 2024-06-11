Bakan Bolat’tan net Filistin mesajı: İsrail’in katliamlarını en sert şekilde lanetliyoruz! | Dünyaya birlik çağrısı

Bolat, "Teşkilat bünyesinde gerçekleştirdiğimiz toplantılarımızda İsrail'in Filistin halkına, genç, yaşlı, kadın, çocuk ayırmadan göstermiş olduğu katliamları en sert şekilde lanetleyerek; tüm üye ülkeler olarak, tüm dünyayı İsrail'in uluslararası hukuka ve insan haklarına aykırı politika ve uygulamalarına karşı birlik olmaya çağırdık. Hemen ve koşulsuz olarak kalıcı bir ateşkesin sağlanması ve Gazze'ye yardımların derhal başlaması, kesintisiz şekilde devam etmesi en büyük arzumuz." ifadelerini kullandı.

TPS-OIC Ticaret Müzakereleri Komitesi altında kıdemli memurlar ve bakan düzeyinde gerçekleştirilen toplantılarda, çok sayıda üst düzey temsilcinin bakan ve bakan yardımcılarının bulunduğu bilgisini veren Bolat, ülke katılımcılarına teşekkür etti.