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Son dakika! Başkan Erdoğan'dan YKS'ye girecek olan öğrencilere mesaj: Rabbim zihin açıklığı versin

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.06.2024 Güncelleme Tarihi: 07.06.2024
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Son dakika! Başkan Erdoğan’dan YKS’ye girecek olan öğrencilere mesaj: Rabbim zihin açıklığı versin

Son dakika haberleri...Başkan Erdoğan, "Yarın ve Pazar günü YKS’ye girecek öğrencilerimize, genç kardeşlerime başarılar diliyor; sınavın tüm öğrencilerimiz, ailelerimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Rabbim zihin açıklığı versin." dedi.

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