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Antalya Valiliği'nden orman yangını uyarısı! Alınan tedbirler açıklabdı

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.06.2024
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Antalya Valiliği’nden orman yangını uyarısı! Alınan tedbirler açıklabdı

Antalya Valiliği, izin verilen piknik ve mesire alanları dışındaki ormanlık alanlara girişlerin 7 Haziran-31 Ekim arasında yasaklandığını bildirdi.

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