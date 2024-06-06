Osman Aşkın Bak'tan 2024-2028 Strateji Raporu açıklaması: Bakanlık olarak her aşamada destek vereceğiz
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, 2024-2028 Strateji Raporu’na sağlanacak geri dönüşlerin önemli olduğunun altını çizerek, “Bakanlık olarak her aşamada destek vereceğiz” dedi.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) 'The Game Plan 2024-2028 Strateji Raporu'nun lansmanı, Riva'da bulunan Gençlik ve Spor Bakanlığı Kamp ve Eğitim Merkezi'nde düzenlendi.
Organizasyonun ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, "2024-2028 stratejik planı, TFF'nin başkanı, yönetimi ve ekibi tarafından hazırlandı. Tabii pek çok toplantı yapıldı. Katılımcıların görüşleri alındı. Stratejik plan çok önemli. Bizim de uygulamayı görmemiz, onları desteklememiz lazım. Geri dönüşleri görmek lazım, geri dönüşler önemli. Ortaya konulan hedefler çok önemli. 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı İtalya ile beraber organize edeceğiz. Türk futbolunda önemli yatırımlar oldu. Son 22 yılda çok yatırım ortaya kondu. Avrupa'nın en çok yeni stada sahip ülkelerinin başında geliyoruz. Büyük yatırımlar yaptık. Dünya sıralamasına baktığımız zaman da çok önemli bir noktada. Bunun meyvelerini almaya başladık. 2026 Avrupa Ligi finali, 2027 Konferans Ligi finali ülkemizde yapılacak. Daha önce Şampiyonlar Ligi finalini yaptık. Ülkemiz, organizasyon yeteneğine sahip bir ülke. Burada da Cumhurbaşkanımızın sporun içinden gelmesi çok çok önemli. Bize yol gösteriyor. Bu plan, bu strateji bize yol gösterecek. Buna inanıyoruz. Bütün paydaşlarımızla, kulüplerimizle, yöneticilerimizle, antrenörlerimizle, hakemlerimizle, paydaşlarımızla beraber bu plana katkıda bulunacağız. Bakanlık olarak her aşamada destek vereceğiz. İnanıyoruz ki 85 milyonluk ülkemiz çok daha başarılar elde edecek. EURO 2024'te futbolcularımıza başarılar diliyoruz. İbrahim Bey'e teşekkür ediyoruz. Bu işin takip edilmesi, sürdürülebilmesi, yenilenmesi, dijitalleşme olaylarının yakından takibi, hedefler çok güzel planlanmış. Bunlara ulaşmak için her kademede takibini yapacağız. Hayırlı olsun, emeğe geçenlere teşekkür ediyoruz. İnanıyoruz ki bu genç jenerasyon hem EURO 2024'te başarılı olacak hem de bundan sonraki turnuvalarda başarılar elde edeceğiz. Kulüplerimize de başarılar diliyoruz, Avrupa'da bize verdikleri katkılardan dolayı teşekkür ediyoruz. Kulüplerimize söylüyorum. Lütfen altyapılarımıza yatırım yapalım. Biraz önce söylediğim gibi, yapılan stopaj iadesini altyapılarımız için kullanalım. Genç sporcularımıza, antrenörlerimize, tesislerimize kullanalım. İnanıyoruz ki bu potansiyeli etkili bir şekilde kullanacağız. Başarılı bir Türk futbolu ortaya çıkacak. Biz devlet olarak her türlü desteği yapmaya hazırız" diye konuştu.
EURO 2024 öncesi hazırlıklarına devam eden A Milli Takım'a da başarılar dileyen Bakan Bak, "Gençlerimiz iyi hazırlanıyorlar. İtalya ile bir hazırlık maçı yaptık. Şimdi Polonya ile maçımız var. Biz gençlerimize inanıyoruz. Genç bir jenerasyon, başarılar diliyoruz, takipçisi olacağız. Almanya evimiz gibi" açıklamalarında bulundu.
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