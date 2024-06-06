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Müfredat değişikliği eleştirilerine Bakan Yusuf Tekin'den yanıt: Değişimin sebebini açıkladı

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 06.06.2024 Güncelleme Tarihi: 06.06.2024
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Müfredat değişikliği eleştirilerine Bakan Yusuf Tekin’den yanıt: Değişimin sebebini açıkladı

Okullarda müfredat değişikliğine gidilmesi bazı eleştiriler de beraberidne getirdi. Söz konusu eleştirilere ilişkin Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıklamalarda bulundu. Bakan Tekin, bu değişikliğe ilişkin, “Biz çocuklarımızın Harezmi Modeli'nde olduğu gibi okulda öğrendikleri teorik bilgileri pratik hayata geçirebilmeleri, beceriye dönüştürebilmeleri için müfredatı değiştirdik. Çocuklarımızın üzerindeki bilgi yükünü, okullarımızdaki müfredatın ağırlığını yüzde 35'in üzerinde azaltmak için müfredatımızı değiştirdik” açıklamasını yaptı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın çocukların teorik bilgilerini pratiğe dönüştürmesi için organize ettiği Harezmi Eğitim Modeli Şenliği, Sultangazi'de de gerçekleştirildi.

Programa katılan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, çocukların Harezmi Modeli'nde olduğu gibi okulda öğrendikleri teorik bilgileri pratik hayata geçirebilmeleri, beceriye dönüştürebilmeleri için müfredatı değiştirdiklerini belirtti. Bakan Tekin, "İtiraz edenler buna mı itiraz etmiş anlamış değilim. Biz diyoruz ki, çocuklarımız Türkçe'yi, ana dilini güzelce kullansın. Bunu uygulayarak göstersin diyoruz, geleceğin yazarları olsun. Buna mı itiraz ediyorlar, anlamış değilim. Müfredat değişiklikleri ile yapmak istediklerimiz işte budur." dedi ve şöyle devam etti:

"Çocuklarımızın okulla bilgi yüklenen kişiler olmasını değil, öğrendiklerini hayata geçirebilecekleri ortamlar oluşsun. Öğrendiklerini beceriye dönüştürebilecekleri şeyler oluşsun diye şu ortamı oluşturalım diye müfredatlarımızı değiştirdik. Çocuklarımızın üzerine şu ortamlara zaman bırakmayacak bilgi yükünü alalım diye müfredatlarımızı değiştirdik."

"BECERİYE DÖNÜK DEĞİL ELEŞTİRİLERİNİ ORTADAN KALDIRMAK İÇİN DEĞİŞTİRDİK"

Müfredat değişikliği ile ilgili gelen eleştirilere değinen Bakan Tekin, "Çocuklarımızın üzerindeki bilgi yükünü, okullarımızdaki müfredatın ağırlığını yüzde 35'in üzerinde azaltmak için müfredatımızı değiştirdik. Uluslararası raporlarda çağdaş dünyanın verilerinde bize yöneltilen eleştirileri ortadan kaldırabilmek, sizin müfredatınız çok ağır, sizin müfredatınız sadece bilgi odaklı, beceriye dönük değil eleştirilerini ortadan kaldırmak için müfredatımızı değiştirdik. Çocuklarımız, geleceğe, geleceğin Türkiye'sine, toplumuna, milletine, bayrağına faydalı olabilmek için değerlerine sahip çıkabilsin diye müfredatımızı değiştirdik. Bu değişikliğin sonuçları böyle olacak" şeklinde konuştu.

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