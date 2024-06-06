Müfredat değişikliği eleştirilerine Bakan Yusuf Tekin’den yanıt: Değişimin sebebini açıkladı

Programa katılan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, çocukların Harezmi Modeli'nde olduğu gibi okulda öğrendikleri teorik bilgileri pratik hayata geçirebilmeleri, beceriye dönüştürebilmeleri için müfredatı değiştirdiklerini belirtti. Bakan Tekin, "İtiraz edenler buna mı itiraz etmiş anlamış değilim. Biz diyoruz ki, çocuklarımız Türkçe'yi, ana dilini güzelce kullansın. Bunu uygulayarak göstersin diyoruz, geleceğin yazarları olsun. Buna mı itiraz ediyorlar, anlamış değilim. Müfredat değişiklikleri ile yapmak istediklerimiz işte budur." dedi ve şöyle devam etti: