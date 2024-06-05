Sosyal medyada kurban oyununa dikkat! Bu bağlantılara sakın tıklamayın
Kurban Bayramının yaklaşması ile birlikte dolandırıcılar kurban almak veya kurban bağışı yapmak isteyen vatandaşları fırsat bildi. Sosyal medyada "kurban bağışı, bayrama özel kredi" gibi birçok paylaşıma ilişkin Siberay'dan uyarı geldi. Vatandaşların sosyal medya platformlarında paylaşılan kurban bayramı içerikli bağlantılara tıklamaması ve teyit edilmeyen taraflara finansal ve kişisel bilgilerin verilmemesi gerektiğini belirtti.
Siberay, Kurban Bayramı öncesinde vatandaşları dijital platformlarda artan oltalama amaçlı içeriklere karşı uyardı. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (Siberay), yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla, vatandaşları dijital platformlarda artan oltalama amaçlı içeriklere karşı uyardı.
DİJİTAL KANALLARDAN ALINAN LİNKLERE DİKKAT EDİN
Sosyal medyada, e-posta ya da SMS yoluyla "Kurban bağışı, bayrama özel kredi" gibi ifadeler kullanılarak paylaşılan sahte bağlantılara tıklanmaması gerektiğine dikkati çeken Siberay, yönlendirilen sahte siteler üzerinden bağış veya ödeme yapılmaması gerektiğini vurguladı.
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