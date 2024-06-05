Sosyal medyada kurban oyununa dikkat! Bu bağlantılara sakın tıklamayın

DİJİTAL KANALLARDAN ALINAN LİNKLERE DİKKAT EDİN

Sosyal medyada, e-posta ya da SMS yoluyla "Kurban bağışı, bayrama özel kredi" gibi ifadeler kullanılarak paylaşılan sahte bağlantılara tıklanmaması gerektiğine dikkati çeken Siberay, yönlendirilen sahte siteler üzerinden bağış veya ödeme yapılmaması gerektiğini vurguladı.