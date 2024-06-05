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Bakan Işıkhan Filistinli mevkidaşı Dahadha ile görüştü

ahaber.com.tr DHA
Giriş Tarihi: 05.06.2024
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Bakan Işıkhan Filistinli mevkidaşı Dahadha ile görüştü

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Cenevre’de Filistin Çalışma Bakanı Enas Dahadha ile bir araya geldi.

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