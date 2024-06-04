Sapık FETÖ’cüyü aklayan polislere 4 gün kıyağı! Zaman aşımı biter bitmez karara bağlandı...

ADLİYEDE POLİSE TEHDİT

2015 yılında öğretmen Fatih Çelik'in etek altı görüntüleri yok ettikleri gerekçesiyle Fetöcü oldukları iddia edilen bazı polisler yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan polisler adliyeye getirildi. Savcılık ifadeleri alındıktan sonra tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen polisler koridorda beklediği esnada Ahlak Büro Amiri Nazmi Muslu, Emniyet Müdürü Gökhan Sezer'e hesap soracağını söyledikten sonra küfürler yağdırdı.

HAKARET VE TEHDİTLER RAPORA YANSIDI

Yaşanan olay sonrasında adliyede görevli polisler şüphelilerden şikayetçi oldu. Şikayetin ardından başlatılan soruşturma kapsamında olayın yaşandığı ana ait ses kayıtları bilir kişiye gönderildi. Bilir kişi tarafından yapılan inceleme sonucunda tehdit ve hakaretler rapora da yansıdı. 2015 yılında hazırlanan raporda, erkek şahıs 1'in ifadelerine yer verildi. Bu ifadelerde ağır küfürler yağdırdığı, raporun devamında ise; "Aranızda 5-10 tane şerefsiz var. Müdürünüz de dahil. O. çocuklarına bunların hepsini söyleyin tamam mı. İnlesin burası ve onlar buraya geldiğinde böyle rahat bizim gibi duramıycaklar ha. Köpek gibi gelecekler. Köpek gibi gidecekler" ifadeleri raporda yer alır.