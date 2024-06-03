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Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

İslim Esma Çobanoğlu ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.06.2024
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Irak ve Suriye’nin kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesindeki 3 PKK/YPG'li terörist ile Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 1 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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