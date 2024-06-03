Başkan Erdoğan'dan Etik Eğitimi İşbirliği Protokolü İmza Töreni’ne mesaj: "Devrim niteliğinde reformlara imza attık"





Kamu hizmeti yapanlar gibi kamu hizmetinden yararlananların da etik kurallara ve hukuki kaidelere riayet etmek zorunda olduğunun altını çizen Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Etik değerlere uyulması, sadece devlete güven açısından değil, verimlilik ve sosyal moral açısından da önemlidir. Son 20 yılda gerçekleştirdiğimiz yasal değişikliklerle, devlet idaresinde devrim niteliğinde reformlara imza attık. Kamu görevlilerine yönelik etik davranış ilkelerinin oluşturulmasını sağladık. 5176 sayılı Kanun ve ilgili yönetmelik başta olmak üzere, birçok düzenleme yürürlüğe konuldu, bu alanda güçlü bir hukuki altyapı tesis edildi. Kamu görevlilerinin rehber olarak kullandığı kuralların, mevzuatın ve yazılı kaidelerin yanı sıra etik değerlerin de yer almasını temin ettik. Değişen taleplere ve şartlara göre bunu sürekli geliştiriyor, güncelliyor, ilave adımlarla daha da güçlendiriyoruz. Bu düşüncelerle Etik Eğitimi ve Etik Eğitici Yetiştirilmesine İlişkin İşbirliği Protokolü'nün hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."