AK Parti’de Olağan Kongre için tarih belli oldu! Ekimde süreç başlıyor

Genel Kongre'nin tarihi ise henüz açıklanmadı. Ayrıca, haziran- ekim arasında parti teşkilatlarınca 'Türkiye Buluşmaları' ve 'İstişare Toplantıları' düzenleneceği öğrenildi.

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