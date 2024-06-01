Adana'da "Altınyüzük" suç örgütüne operasyon! Örgüt elebaşları dahil 28 kişi tutuklandı

ARAMALARDA ÇOK SAYIDA SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan aramada ise 5 ruhsatsız tabanca, 17 ruhsatsız av tüfeği ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Sorguları tamamlanan 42 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkartılan 28 şüpheli tutuklandı, 14 kişi adli kontrol ve haftada iki kez polis merkezinde imza atma şartıyla serbest kaldı, 11 kişinin ise işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.