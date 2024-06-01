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Adana'da "Altınyüzük" suç örgütüne operasyon! Örgüt elebaşları dahil 28 kişi tutuklandı

ahaber.com.tr DHA
Giriş Tarihi: 01.06.2024
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Adana’da Altınyüzük suç örgütüne operasyon! Örgüt elebaşları dahil 28 kişi tutuklandı

Adana'da, 'Altınyüzük' suç örgütü için düğmeye basıldı. Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve aralarında örgütün elebaşları olduğu öne sürülen Mustafa ve Ramazan Altınyüzük'ün de bulunduğu 28 kişi tutuklanırken 14 kişi serbest kaldı. Gözaltında bulunan 11 kişinin ise işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Adana 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, tehdit, nitelikli yağma, korkutma, para alma, kurşunlama, kasten öldürmeye teşebbüs, yasa dışı silah ticareti' suçlarına karıştığı tespit edilen 'Altınyüzük' suç örgütüne yönelik 29 Mayıs'ta operasyon yapıldı.

ÖRGÜT ELEBAŞLARI DA DAHİL 53 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

Belirlenen adreslere baskınlarda aralarında örgütün elebaşları olduğu öne sürülen Mustafa ve Ramazan Altınyüzük'ün de bulunduğu 53 şüpheli gözaltına alındı.

ARAMALARDA ÇOK SAYIDA SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan aramada ise 5 ruhsatsız tabanca, 17 ruhsatsız av tüfeği ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Sorguları tamamlanan 42 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkartılan 28 şüpheli tutuklandı, 14 kişi adli kontrol ve haftada iki kez polis merkezinde imza atma şartıyla serbest kaldı, 11 kişinin ise işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.

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