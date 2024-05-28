Meteoroloji’den haftalık hava durumu raporu! Önce yağmur sonra sıcak...

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Toroslar Mevkii, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ile güney kesimleri, Batı Karadeniz'in doğusu ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in kıyı illeri, Ardahan, Kars ve Hakkari çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Çorum, Tokat, Amasya, Samsun, Ordu ve Yozgat'ta beklenen yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının batı ve iç kesimlerde mevsim normalleri civarında, doğu kesimlerde ise normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.