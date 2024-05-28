İsrail’in güvenli bölge iddialarına DMM’den yalanlama

İSRAİL'İN İDDİALARI YALANLANDI

DMM tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İşgalci İsrail'in 26 Mayıs'ta bombaladığı bölge, iddia edildiği gibi bir Hamas karargahı değil, İsrail saldırılarından kaçan sivillerin Refah'ta yerleştirildiği 'güvenli bölge'dir.

"IDF, 6 Mayıs 2024 tarihinde resmi hesabından yaptığı açıklamada, Al Mawasi bölgesindeki güvenli bölgenin genişletildiğini duyurmuştur. Yapılan paylaşımda, işgalin aşağıdaki haritada da gösterildiği üzere kuzeyde Deir al-Balah'tan güney ve doğuda 2323, 2371, 2360 sayılı bloklara, Han Yunus şehrinin merkezine kadar yayılacağını bildirmiştir."

"İsrail, Refah'ın doğu mahallelerinde yaşayan sivillere yönelik, "güvenli bölgeye gidin" çağrıları yapmıştır. Bu duyurular, SMS mesajları, telefon görüşmeleri ve Arapça yayınlar yoluyla açıklanmıştır."

"IDF Sözcüsü Avichay Adraee, 22 Mayıs tarihindeki bir açıklamasında koordinatların güvenli olduğunu duyurmuştur. Dolayısıyla İsrail'in saldırı düzenlediği nokta, güvenli bölge denilerek sivillerin yönlendirildiği bölgedir."

BİRÇOK KURULUŞ DOĞRULADI

"Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) ve Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) gibi uluslararası kuruluşların açıklamaları, İsrail saldırılarında çok sayıda sivilin hedef alındığını doğrulamaktadır."