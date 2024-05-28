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İsrail'in güvenli bölge iddialarına DMM'den yalanlama

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.05.2024
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İsrail’in güvenli bölge iddialarına DMM’den yalanlama

Eli kanlı İsrail'in Refah'a düzenlediği saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada Hamas üyeleri hedef alındı iddialarına Dezenformasyonla Mücadele Merkezi̇'nden yalanlama geldi. DMM'den yapılan açıklamada, "26 Mayıs'ta Refah'a düzenlenen saldırıya ilişkin İsrail resmi kaynakları tarafından ortaya atılan, “Güvenli bölgenin dışındaki bir noktada Hamas üyeleri hedef alınarak vuruldu” iddiası doğru değildir." ifadeleri kullanıldı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi̇'nden yapılan açıklamada, 26 Mayıs'ta Refah'a düzenlenen saldırıya ilişkin İsrail resmi kaynakları tarafından "Güvenli bölgenin dışındaki bir noktada Hamas üyeleri hedef alınarak vuruldu." açıklamasını yalanladı.

İSRAİL'İN İDDİALARI YALANLANDI

DMM tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İşgalci İsrail'in 26 Mayıs'ta bombaladığı bölge, iddia edildiği gibi bir Hamas karargahı değil, İsrail saldırılarından kaçan sivillerin Refah'ta yerleştirildiği 'güvenli bölge'dir.

"IDF, 6 Mayıs 2024 tarihinde resmi hesabından yaptığı açıklamada, Al Mawasi bölgesindeki güvenli bölgenin genişletildiğini duyurmuştur. Yapılan paylaşımda, işgalin aşağıdaki haritada da gösterildiği üzere kuzeyde Deir al-Balah'tan güney ve doğuda 2323, 2371, 2360 sayılı bloklara, Han Yunus şehrinin merkezine kadar yayılacağını bildirmiştir."

"İsrail, Refah'ın doğu mahallelerinde yaşayan sivillere yönelik, "güvenli bölgeye gidin" çağrıları yapmıştır. Bu duyurular, SMS mesajları, telefon görüşmeleri ve Arapça yayınlar yoluyla açıklanmıştır."

"IDF Sözcüsü Avichay Adraee, 22 Mayıs tarihindeki bir açıklamasında koordinatların güvenli olduğunu duyurmuştur. Dolayısıyla İsrail'in saldırı düzenlediği nokta, güvenli bölge denilerek sivillerin yönlendirildiği bölgedir."

BİRÇOK KURULUŞ DOĞRULADI

"Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) ve Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) gibi uluslararası kuruluşların açıklamaları, İsrail saldırılarında çok sayıda sivilin hedef alındığını doğrulamaktadır."

"TRAJİK HATA" DENİLEREK SİVİLLERİN HEDEF ALINDIĞI KABUL EDİLDİ

"Uluslararası Af Örgütü, yerlerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı kampa düzenlediği saldırının "savaş suçu" olduğunu ve soruşturulması gerektiğini bildirmiştir."

"Ayrıca saldırının hemen ardından kaydedilen görüntülerde de çok sayıda sivilin hedef alındığı görülmektedir. İsrail Başbakanı Netanyahu, Refah kentinde gerçekleştirilen saldırıyı "trajik hata" olarak niteleyerek sivillerin vurulduğunu kabul etmiştir."

REFAH SALDIRISI

"Uluslararası Adalet Divanı'nın 24 Mayıs'ta aldığı tedbir kararına rağmen İsrail'in Refah'ta gerçekleştirdiği saldırıda, 45 kişi yaşamını yitirirken, 249 kişi yaralanmıştır. Saldırıda yaşamını yitirenlerden 23'ünün kadın, çocuk ve yaşlılardan oluştuğu açıklanmıştır."

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