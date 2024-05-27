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TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan, 27 Mayıs 1960 darbesi mesajı!

Pınar Özenç ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.05.2024
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TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan, 27 Mayıs 1960 darbesi mesajı!

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Demokrasinin ve hukukun temeli, milli iradeye duyulan saygıdır. Halkın iradesine kasteden illegal yapılara, hukuk dışı girişimlere hiçbir zaman geçit vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.

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