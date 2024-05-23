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Son dakika | İzmir'de "Mahzen-48" operasyonu! Batuhan Tok suç örgütü çökertildi

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.05.2024 Güncelleme Tarihi: 23.05.2024
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Son dakika | İzmir’de Mahzen-48 operasyonu! Batuhan Tok suç örgütü çökertildi

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "İzmir'de düzenlenen 'Mahzen-48' operasyonunda elebaşılığını 'Kertenkele' lakaplı Batuhan Tok'un (Cezaevinde) yaptığı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonda organize suç örgütü üyesi 9 şüpheli yakalandı" dedi.

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