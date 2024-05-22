Bakan Uraloğlu'ndan Kalkınma Yolu Projesi vurgusu: Bütün Avrupa'ya ulaşacağız!
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Almanya’nın Leipzig kentinde gerçekleştirilen Uluslararası Ulaştırma Forumu 2024 (ITF) Zirvesi’ne katıldı. Bakan Uraloğlu, Basra Körfezi'nden Irak üzerinden Türkiye'ye oradan bütün Avrupa'ya ulaşabilecek bir Kalkınma Yolu Koridoru üzerinde çalıştıklarını vurgulayarak, "Kızıl Deniz'de yaşanan sıkıntılardan dolayı da mutlaka alternatiflerimizin olması gerektiğini düşünüyoruz. Geçtiğimiz ayda dörtlü mutabakat metni imzalayarak bütün dünya kamuoyuna da bunu bildirdik. Biz de bunları hızlıca geliştirerek hem ülkemizin ihtiyaçlarını karşılamak hem de yakın coğrafyamızda ki ülkelerle işbirliği yapmamız gerekir." ifadelerini kullandı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Uluslararası Ulaştırma Forumu 2024 açılış oturumunda konuştu.
"KALKINMA YOLU İLE BÜTÜN AVRUPA'YA ULAŞACAĞIZ"
Bakan Uraloğlu, Basra Körfezi'nden Irak üzerinden Türkiye'ye oradan bütün Avrupa'ya ulaşabilecek bir Kalkınma Yolu Koridoru üzerinde çalıştıklarını belirterek, "Kızıl Deniz'de yaşanan sıkıntılardan dolayı da mutlaka alternatiflerimizin olması gerektiğini düşünüyoruz. Geçtiğimiz ayda dörtlü mutabakat metni imzalayarak bütün dünya kamuoyuna da bunu bildirdik. Biz de bunları hızlıca geliştirerek hem ülkemizin ihtiyaçlarını karşılamak hem de yakın coğrafyamızda ki ülkelerle işbirliği yapmamız gerekir" dedi.
'Ulaştırma İçin Sürdürülebilir Bir Gelecek Kısa Vadeli Hedeflerden Uzun Vadeli Stratejik Yönetişime' temasıyla toplanan zirvenin açılış oturumunda konuşan Bakan Uraloğlu, "Ülkemiz, gerçekten dünyada stratejik bir konumda bulunuyor. Ticaretin ve hareketliliğin doğu-batı ekseninde olduğunu geçmişte de bugün de görüyoruz. Ancak son zamanlarda kuzey-güney ilişkilerinin bu sürece dahil olduğunu gözlemliyoruz. Dünyada bizim coğrafyamız, Asya ve Avrupa'da kuzey, güney ve orta koridorları içeriyor. Ülkemiz de orta koridorda bulunan ülkelerden bir tanesi. Bu anlamda bu orta koridorun daha da geliştirilmesi, hepimiz için kıymetli olan zaman ve net sıfır emisyon yaklaşımını destekliyor. 2053 Paris Anlaşması'na biz de taraf olduk ve bu yönde çalışmalarımızı yürütüyoruz" dedi.
"SADECE YEŞİL ENERJİ DEĞİL ESASINDA ENERJİNİN DE YEŞİL KAYNAKTAN SAĞLANMASI NOKTASINDA GAYRET GÖSTERİYORUZ"
Özellikle demiryolları konusunda son zamanlarda çok ciddi yatırımlar yaptıklarını ve yapmaya da devam ettiklerini vurgulayan Bakan Uraloğlu, "Bizim ülkemizden ya da bizim ülkemiz üzerinden yapılacak olan her türlü taşımanın bu çerçevede çevreci bir yaklaşımla mutlaka yapılması gerektiği noktasında birçok çalışma yapıyoruz. Kullanılan araçların sadece yeşil enerji değil esasında enerjinin de yeşil kaynaktan sağlanması noktasında gayret gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.
Ortadoğu bölgesinden Basra Körfezi'nden ve özellikle Kızıldeniz'de yaşanan sıkıntılardan dolayı da mutlaka alternatiflerin olması gerektiğini belirten Uraloğlu sözlerini şöyle sürdürdü:
"Biz de Basra Körfezi'nden Irak üzerinden Türkiye'ye oradan bütün Avrupa'ya ulaşabilecek bir Kalkınma Yolu Koridoru üzerinde çalışıyoruz ve geçtiğimiz ayda dörtlü mutabakat metni imzalayarak bütün dünya kamuoyuna da bunu bildirdik. Biz de bunları hızlıca geliştirerek hem ülkemizin ihtiyaçlarını karşılamak hem de yakın coğrafyamızda ki ülkelerle işbirliği yapmamız gerekir. Son olarak şunu söylemek isterim bir atasözü var; 'Herkes kapısının önünü süpürmeli' ama artık bunun çok geçerli olduğunu düşünmüyorum. Birimiz kapımızın önünü süpürdüğümüzde komşumuz süpürmemişse sıkıntı var demektir. O zaman bu toplantılar tam da bu manada hizmet edecek toplantılardır diye düşünüyorum ve ben ITF'ye bu toplantısından dolayı teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Tereyağından 10 Kat Fazla Vitamine Sahip: %99 Kalsiyum İçeren Besin
- Kolonya Yarayı Neden Yakar? Herkes Mikroplar Öldüğü İçin Sanıyordu, Meğer...
- Banyodaki Küf Kabusu Bitti! Çamaşır Suyu Olmadan Lekeleri Yok Edin!
- Aracı olan herkese yeni dönem: Trafik ışıklarında sistem değişiyor
- Padişahların bilinmeyen portreleri ortaya çıktı! Gördüklerinizi unutun: Osman Gazi, Fatih Sultan Mehmed, Yavuz Sultan Selim...
- Seferberlik çıktı mı? Seferberlik ve Savaş Hali Yönetmeliği yürürlüğe girince ne olur? Seferberlik emri e-Devlet sorgulama ekranı...
- YKS GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI 2024 | ÖSYM son dakika: YKS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanır? ais.osym.gov.tr/
- 1998 2005 2008 sigorta girişi olanlar dikkat! SGK duyurdu: Emekliliğiniz yanabilir!
- Emekliye zam+ek ödeme müjdesi sabah 07.10'da geldi! SSK, Bağ-Kur, EYT'liye 1+1'lik maaş hesabı! 10.000 TL üstü ve 25 bin TL altına...
- İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI MEBBİS EKRANI 2024 | Öğretmen il içi atama sonuçları açıklandı mı? Yer değiştirme tayin sonuçları nereden öğrenilir?
- Resimdeki gizli kediyi 7 saniyede bulanın zihni yapay zeka gibi çalışıyor!
- 9. Yargı Paketi İçeriği ve Maddeleri 2024 | 9. Yargı Paketi çıktı mı, ne zaman çıkacak? Meclis'e geldi mi? Af veya ceza indirimi...