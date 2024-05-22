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Bakan Bak duyurdu: Türkiye Yüzyılı’nı sporun da yüzyılı yapmak için çalışmaya devam edeceğiz

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 22.05.2024
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Bakan Bak duyurdu: Türkiye Yüzyılı’nı sporun da yüzyılı yapmak için çalışmaya devam edeceğiz

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye’nin 2026 yılı UEFA Avrupa Ligi finali ile 2027 yılı UEFA Avrupa Konferans Ligi finaline ev sahipliği yapacağının açıklanmasıyla ilgili olarak, "Türkiye Yüzyılı’nı sporun da yüzyılı yapmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

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