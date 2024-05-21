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Özbakistan'a gelen TBMM Başkanı Kurtulmuş'dan diplomasi trafiği! Mirziyoyev tarafından kabul edilecek

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 21.05.2024
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Özbakistan’a gelen TBMM Başkanı Kurtulmuş’dan diplomasi trafiği! Mirziyoyev tarafından kabul edilecek

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyarette bulunmak üzere Özbekistan’ın başkenti Taşkent’e geldi. Kurtulmuş, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından da kabul edilecek.

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