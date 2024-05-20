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"Kalkan-22" operasyonlarında 40 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı

Pınar Özenç ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.05.2024
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Kalkan-22 operasyonlarında 40 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik 14 ilde düzenlenen "Kalkan-22" operasyonlarında, 40 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını, bunlardan 37'sinin tutuklandığını, 3'ünün işlemlerine devam edildiğini bildirdi.

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