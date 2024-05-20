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AK Parti’de yeni eylem planı

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.05.2024
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AK Parti’de yeni eylem planı

AK Parti'de yerel seçimlerin ardından değişim için düğmeye bastı. Değişim hazırlıkları tüm hızıyla devam ettiriyor. 22 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı öncesinde Genel Merkez, MYK üyesi tüm birimlerden değişim için eylem planı ve yol haritasını şekillendirecek notlar hazırlamasını talep etti.

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