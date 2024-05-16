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Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı görevine Muhsin Şentürk seçildi! Karar Resmi Gazete'de

Giriş Tarihi: 16.05.2024 Güncelleme Tarihi: 16.05.2024
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Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı görevine Muhsin Şentürk seçildi! Karar Resmi Gazete’de

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı görevine Muhsin Şentürk'ü seçti. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

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