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Sağlık Bakanı Koca'dan onaylı randevu sistemine ilişkin paylaşım

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 15.05.2024
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Sağlık Bakanı Koca’dan onaylı randevu sistemine ilişkin paylaşım

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık hizmeti almayı kolaylaştıran MHRS'de Onaylı Randevu Sistemi'nin işleyişine ilişkin paylaşımda bulundu.

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