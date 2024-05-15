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Başkan Erdoğan veda ziyaretinde bulunan Eski Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'yı kabul etti.

Giriş Tarihi: 15.05.2024
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Başkan Erdoğan veda ziyaretinde bulunan Eski Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca’yı kabul etti.

Son dakika haberleri... Başkan Erdoğan veda ziyaretinde bulunan Eski Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'yı kabul etti.

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