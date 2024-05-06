Kabine Toplantısı bugün saat kaçta? Öğretmen atamaları son durum ne? İşte 6 Mayıs Kabine Toplantısı konuları

Türkiye'nin iç ve dış siyasi gündemi Beştepe'de masaya yatırılıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda, İsrail ile ithalat ve ihracatın durdurulması gibi önemli konular ele alınacak. Özellikle öğretmen atama takvimi detayları ve kadro sayıları merakla bekleniyor. Peki Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün saat 15.00'te Beştepe'de toplanacak.