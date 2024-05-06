Kabine Toplantısı bugün saat kaçta? Öğretmen atamaları son durum ne? İşte 6 Mayıs Kabine Toplantısı konuları
Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda, İsrail ile ithalat ve ihracatın durdurulmasıyla öğretmen atama takvimi gibi Türkiye'nin iç ve dış siyasi gündemi ele alınacak. Toplantıda özellikle öğretmen ataması kontenjan ve kadro sayılarının açıklanması bekleniyor.
Türkiye'nin iç ve dış siyasi gündemi Beştepe'de masaya yatırılıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda, İsrail ile ithalat ve ihracatın durdurulması gibi önemli konular ele alınacak. Özellikle öğretmen atama takvimi detayları ve kadro sayıları merakla bekleniyor. Peki Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün saat 15.00'te Beştepe'de toplanacak.
Masada Hangi Konular Var?
Toplantıda, 2024 yılı enflasyon raporu ve ekonomik politikaların sonuçları gibi önemli konular ele alınacak. Özellikle, fahiş fiyatlarla mücadele ve enflasyonun tek haneli rakamlara indirilmesi hedefi öncelikli gündem maddeleri arasında yer alıyor. Ayrıca, kamuda yapılan harcamaların azaltılması ve israfın önlenmesi için alınacak tedbirler masaya yatırılacak.
9'uncu Yargı Paketi ve İkili Temaslar
Kabine toplantısında ayrıca, Hükümet'in önümüzdeki günlerde Meclis'e sunmayı planladığı 9'uncu Yargı Paketi de ele alınacak. Bu kapsamda, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yaptığı ikili temaslar da toplantının önemli konuları arasında yer alacak.
İsrail-Filistin Gerilimi: Türkiye'nin Yaklaşımı
Toplantının gündeminde, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları da bulunuyor. Gazze'deki son durum, Türkiye'nin insani yardım faaliyetleri ve ticaretin durdurulması gibi konular masaya yatırılacak.
Terörle Mücadele ve Güvenlik Operasyonları: Son Durum Değerlendirmesi
Ayrıca, terörle mücadele operasyonları, deprem konutlarının dağıtımı ve Başkan Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile yaptığı görüşme gibi konular da toplantının gündemini oluşturacak.
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