Başkan Erdoğan ve Özgür Özel'in oluşturduğu ılıman iklime operasyon! Birgün PKK ile bir olup süreci baltalamak istiyor
Başkan Erdoğan ve Özgür Özel arasında yapılan görüşmeler, Türk siyasetinde yeni bir dönemi başlattı. "Kızgın demiri soğutmak" için önemli adımlar atan liderlerin bu hamlesini sabote etmeye çalışan Kılıçdaroğlu-İmamoğlu ve CHP medyası operasyona başladı. Birgün Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Varlı, "Bu ülkenin yumuşamaya ihtiyacı yok, bu ülkenin bu iktidardan kurtulmaya ihtiyacı var" diyerek PKK kanalında kaos ve kutuplaştırma çağrısı yaptı. CHP ve fondaşlarının yumuşayan iklimi zehirlemek için Kandil'in etki ajanlarıyla aynı noktada buluşması tepki çekti.
Türkiye son zamanlarda siyasette yumuşayan iklimi teneffüs ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde CHP Genel CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i kabul etti. Olumlu havada gerçekleşen görüşmede Erdoğan ve Özel karşılıklı hediyeleşti.
CHP'YE İADE-İ ZİYARET OLACAK
Daha sonrasında iki genel başkan 'iç ve dış meselelerde diyalog içinde olma' yönünde sözleşti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP'ye iade-i ziyaret yapacağını duyururken "Bu adımın atılmasıyla siyasetin ülkemizde yumuşama dönemine girdiğini görüyoruz" ifadelerini kullandı.
"TÜRKİYE DEMOKRASİSİ İÇİN KİLOMETRE TAŞI"
Özgür Özel de AK Parti Genel Merkezi'ndeki görüşmeyi "Türkiye demokrasisi açısından önemli bir kilometre taşı" olarak tanımladı.
Türk siyasetinde pozitif eğilime giren süreci sabote etmek isteyen kaos simsarları ise vakit kaybetmeksizin harekete geçti.
KILIÇDAROĞLU, YUMUŞAYAN SİYASİ İKLİMDEN RAHATSIZ
Kurduğu ofislerle paralel genel merkez oluşturan, umduğunu bulamayınca köşe yazarlığına başlayan CHP'nin sabık genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Sarayla müzakere edilmez, mücadele edilir" diyerek Erdoğan - Özel görüşmesini hedef aldı.
Daha sonrasında Özgür Özel'le akşam yemeğinde bir araya gelip CHP'nin geleceğini konuşan Kılıçdaroğlu, yine CHP'nin Başkan Erdoğan'la görüşmemesi gerektiğini savundu. Fondaş T24'te "Tek bir yüzükten, saraydaki saltanata…" başlıklı bir yazı kaleme alan Kılıçdaroğlu, "Hiç kimsenin bu anlayışa yani saraya meşruiyet kazandırma hakkı yoktur" diyerek CHP lideri Özel'i eleştirdi.
EKREMCİ GÜRUH RAHATSIZ
CHP içinde Ekrem İmamoğlu'nun başını çektiği Saraçhane bloğu da Özgür Özel'in Başkan Erdoğan'la yaptığı görüşmeden ve Türk siyasetindeki yeni dönemden rahatsız.
İmamoğlu'nun A Takımı, Erdoğan - Özel zirvesini sabote etmek için elinden geleni ardına koymadı. Görüşmeye eski büyükelçi Namık Tan'ın katılması Özgür Özel'e dayatıldı.
Ekremciler "Elçiye zeval Özgür'e güven olmaz" kafasıyla hareket etti.
PKK ve Kandil güdümündeki CHP medyası da sürece kara çalan aktörler arasında başı çekti.
FONDAŞ BİRGÜN'DEN PKK KANALINDA KAOS VE KUTUPLAŞTIRMA ÇAĞRISI
Teröristlerin sözcülüğüne soyunup, PKK'nın haber ajansı ANF'ye abone olan fondaş Birgün, Başkan Erdoğan - Özgür Özel görüşmesi ve Türk siyasetinde yumuşayan iklimi zehirlemek için Kandil'in etki ajanlarıyla aynı noktada buluştu.
"BU ÜLKENİN YUMUŞAMAYA İHTİYACI YOK"
Birgün Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Varlı, PKK'nın medya organı Medya Haber'e özel mülakat verdi.
Erdoğan - Özel zirvesini yorumlayan Varlı, "Bu ülkenin yumuşamaya ihtiyacı yok, bu ülkenin bu iktidardan kurtulmaya ihtiyacı var" diyerek PKK kanalında kaos ve kutuplaştırma çağrısı yaptı.
O sırada PKK medyasının KJ'sinde sarı torbalık olan teröristlere ağıt yakılan başlıkların yer alması dikkatlerde kaçmadı.
Gelelim Birgün'ün diğer skandal yayınlarına...
Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önündeki polis kontrol noktasına silahla ateş açan ve sonrasında ölü ele geçirilen iki teröristin CHP yandaşı BirGün'de defalarce kez boy gösterdiği ortaya çıktı.
PKK HABER AJANSI ANF'YE ABONELER
CHP yandaşı BirGün Gazetesi adeta PKK haber ajansına abone olmuş durumda. Söz konusu haberlerde BirGün gazetesi ANF'yi kaynak gösterdiği ortaya çıktı.
PKK'NIN SÖZCÜSÜ OLDULAR! ELEBAŞINA 'KOMUTAN' GÜZELLEMESİ
CHP fondaşı paçavra terör örgütü PKK'nın sözcülüğüne yapmaktan geri durmuyor. Örgütün Suriye ayağında yer alan ve sözde müttefik ABD tarafından palazlandırılan SDG'nin haberleri tam sayfa veriliyor. Elebaşı Abdi'ye 'komutan' güzellemeleri yapılıyor.
PKK'DAN ÖZÜR BİLE DİLEDİLER
Birgün 2016 yılında PKK'dan açık açık özür dilemiş, bir röportajda Öcalan'ın kadınları mal gibi gördüğüne dair sözleri sansürlemeyen edtör hakkında işlem başlatmıştı.
Birgün, şehit olan askerlerimize ise 'şehit' demiyor. Şanlı Türk ordusu ile PKK'yı eş tutarak büyük bir rezalete imza atıyor.
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