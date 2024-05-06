Başkan Erdoğan ve Özgür Özel’in oluşturduğu ılıman iklime operasyon! Birgün PKK ile bir olup süreci baltalamak istiyor

Fondaş Birgün'den PKK ile ortak yayın



PKK ve Kandil güdümündeki CHP medyası da sürece kara çalan aktörler arasında başı çekti.



FONDAŞ BİRGÜN'DEN PKK KANALINDA KAOS VE KUTUPLAŞTIRMA ÇAĞRISI



Teröristlerin sözcülüğüne soyunup, PKK'nın haber ajansı ANF'ye abone olan fondaş Birgün, Başkan Erdoğan - Özgür Özel görüşmesi ve Türk siyasetinde yumuşayan iklimi zehirlemek için Kandil'in etki ajanlarıyla aynı noktada buluştu.



"BU ÜLKENİN YUMUŞAMAYA İHTİYACI YOK"



Birgün Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Varlı, PKK'nın medya organı Medya Haber'e özel mülakat verdi.



Erdoğan - Özel zirvesini yorumlayan Varlı, "Bu ülkenin yumuşamaya ihtiyacı yok, bu ülkenin bu iktidardan kurtulmaya ihtiyacı var" diyerek PKK kanalında kaos ve kutuplaştırma çağrısı yaptı.







O sırada PKK medyasının KJ'sinde sarı torbalık olan teröristlere ağıt yakılan başlıkların yer alması dikkatlerde kaçmadı.



Gelelim Birgün'ün diğer skandal yayınlarına...



Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önündeki polis kontrol noktasına silahla ateş açan ve sonrasında ölü ele geçirilen iki teröristin CHP yandaşı BirGün'de defalarce kez boy gösterdiği ortaya çıktı.



PKK HABER AJANSI ANF'YE ABONELER



CHP yandaşı BirGün Gazetesi adeta PKK haber ajansına abone olmuş durumda. Söz konusu haberlerde BirGün gazetesi ANF'yi kaynak gösterdiği ortaya çıktı.

PKK'NIN SÖZCÜSÜ OLDULAR! ELEBAŞINA 'KOMUTAN' GÜZELLEMESİ



CHP fondaşı paçavra terör örgütü PKK'nın sözcülüğüne yapmaktan geri durmuyor. Örgütün Suriye ayağında yer alan ve sözde müttefik ABD tarafından palazlandırılan SDG'nin haberleri tam sayfa veriliyor. Elebaşı Abdi'ye 'komutan' güzellemeleri yapılıyor.



PKK'DAN ÖZÜR BİLE DİLEDİLER



Birgün 2016 yılında PKK'dan açık açık özür dilemiş, bir röportajda Öcalan'ın kadınları mal gibi gördüğüne dair sözleri sansürlemeyen edtör hakkında işlem başlatmıştı.

Birgün, şehit olan askerlerimize ise 'şehit' demiyor. Şanlı Türk ordusu ile PKK'yı eş tutarak büyük bir rezalete imza atıyor.