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YSK duyurdu: Kesin seçim sonuçları 6 Mayıs'ta açıklanacak

ahaber.com.tr - Özel Haber AA
Giriş Tarihi: 02.05.2024
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YSK duyurdu: Kesin seçim sonuçları 6 Mayıs’ta açıklanacak

Yerel seçim bitti ama itiraz süreci devam ediyor. Seçim sonuçlarına itirazlar sırasıyla; ilçe, il seçim kurulları ve YSK’ya yapılıyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin kesin sonuçlarını 6 Mayıs'ta açıklayacak.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin kesin sonuçlarını 6 Mayıs'ta açıklayacak.

Türkiye, 31 Mart'ta yeni yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına gitmişti. YSK'nin kesin olmayan seçim sonuçlarını açıklamasının ardından, itiraz süreci başlamıştı.

1 Nisan'dan bu yana itirazlarla ilgili mesai yapan YSK'nin, 6 Mayıs'ta kesin seçim sonuçlarını açıklayacağı öğrenildi.

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