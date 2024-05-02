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Bakan Uraloğlu "Trabzon'dan Dünyaya Turizm Zirvesi"nde konuştu: Suudi Arabistan'a direkt uçuşlar başlayacak

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 02.05.2024
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Bakan Uraloğlu Trabzon’dan Dünyaya Turizm Zirvesinde konuştu: Suudi Arabistan’a direkt uçuşlar başlayacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 4 Haziran'da Trabzon ve Suudi Arabistan arasında direkt uçuşları başlatacaklarını belirterek, "Yaz dönemi boyunca gerçekleşecek uçuşlarda Trabzon'dan direkt uçuşla Cidde ve Riyad'a seyahat mümkün olabilecektir." dedi.

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