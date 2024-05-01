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SON DAKİKA! 1 Mayıs kutlamalarında vinç kazası!

Filiz Uçan Savaş ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.05.2024 Güncelleme Tarihi: 01.05.2024
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SON DAKİKA! 1 Mayıs kutlamalarında vinç kazası!

Son dakika haberine göre 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Samsun'da pankartların takıldığı 2 vinç düştü. Vinç düşmenin sonucu 1 kişi yaralandı.

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